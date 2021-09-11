Кафельников рассказал, за счёт чего Медведев может обыграть Джоковича в финале US Open

Олимпийский чемпион Игр-2000, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, россиянин Евгений Кафельников поделился ожиданиями от финала US Open – 2021, где сразятся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

«В финале Медведеву нужно попытаться вывести Джоковича из зоны комфорта его игры. Трудно сказать, как именно это сделать: надо смотреть по ходу матча. У серба в арсенале есть всё: он сам может расшатать игру соперника до неузнаваемости. Но самое главное, Дане нужно держать концентрацию внимания от первого до последнего розыгрыша.

Если посмотреть на то, что стоит на кону, то назову Джоковича хоть и маленьким, но фаворитом финальной встречи. Новак и сам говорит, что для него это главный матч в жизни. Представьте, выиграть календарный «Большой шлем» — это феноменальное достижение. Думаю, такую историю никто в ближайшие 100 лет не повторит. Нам, как болельщикам и зрителям, будет очень интересно наблюдать за завтрашним финалом.

На кого будет больше давить ситуация? Одинаково как на Джоковича, так и на Медведева. Если Новак не выиграет завтрашний матч — для него это будет большой катастрофой. Ровно такая же ситуация и у Дани: проиграть третий финал «Большого шлема» — это нездоровая тенденция, которая может продлиться долгое время. Это своеобразный психологический надлом. Для каждого из теннисистов поражение в финале будет большой катастрофой», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.