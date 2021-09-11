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Даниил Медведев рассказал, что поможет ему обыграть Новака Джоковича в финале US Open

Даниил Медведев рассказал, что поможет ему обыграть Новака Джоковича в финале US Open
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, чем его выступление на US Open в 2019 году отличается от текущих соревнований.

Ранее Медведев вышел в финал US Open – 2021, обыграв 12-го сеяного канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 7:5, 6:2. За первый титул на турнире «Большого шлема» Даниил поборется с сербом Новаком Джоковичем. Напомним, на US Open – 2019 Медведев также дошёл до финала, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю со счётом 5:7, 3:6, 7:5, 6:4, 4:6.

«Два года назад соревнования были совершенно другими. Вспомнить ту же историю с болельщиками. Сейчас никаких скандалов, всё спокойно. А ведь до эпизода со зрителями у меня были судороги, во втором круге я еле ходил, но всё равно выиграл.

В поединке с Вавринкой я порвал квадрицепс. Но затем у меня было два выходных, и я успел восстановиться. В общем, на US Open — 2019 со мной много всего происходило.

В этот раз у меня за плечами опыт двух финалов. Надеюсь, что он мне поможет. Скажу одно: все силы, что у меня остались, я отдам в воскресенье», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.

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