Андрей Рублёв рассказал, кого считает лучшим теннисистом всех времен и народов
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Олимпийский чемпион в миксте российский теннисист Андрей Рублёв назвал лучшего теннисиста всех времен и народов по его мнению.
« Для меня – Надаль. Если исходить из результата, то Джокович, конечно, лучший. Он выиграл все «Мастерсы», дольше всех находится на первой строчке рейтинга. Если же брать по стабильности, то лучший – Надаль. У того же Джоковича бывают матчи, где у него ничего не получается, проигрывает 2:6, 3:6 или 3:6, 4:6. У Надаля же, даже если у него не идет игра, выиграть безумно сложно. Даже с самой плохой игрой он дойдет как минимум до четвертьфинала на самых крупных турнирах. Если же исходить из элегантности, красоты игры, красоты в игре, то действительно: лучший – Федерер», — приводит слова Рублёва «Советский спорт».
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