Анастасия Павлюченкова назвала причину своего успеха в 2021 году

Олимпийская чемпионка в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова подвела промежуточные итоги сезона-2021.
«Подготовка к этому сезону особо ничем не отличалась от предыдущих. Просто так совпало, да и голову чуть отпустило – повзрослела. Начало года, кстати, у меня не очень сложилось: в Австралии сыграла так себе, потом в Питере было обидное поражение. Были ведь годы, когда я просто, как турист, разъезжала по турнирам. Тогда я себе поставила что-то вроде дедлайна: если в ближайшие годы не будет результата, то надо завязывать. Какой смысл продолжать? Десять лет назад я стояла в рейтинге 13-й, почти в десятке. А Топ-30 или Топ-40 для меня не цель. Поэтому причины нынешних успехов в том настрое: либо я собираюсь и начинаю пахать, либо заканчиваю.
Были ли мысли завершить карьеру? Прямо совсем завершить – нет. Просто пару лет назад у меня был достаточно депрессивный период, я не понимала, что я хочу делать. Играть тогда совсем не хотелось. Ездила по турнирам, тусовалась. И задавала себе вопрос: какой смысл вот так играть? Был просто сложный период. А помогли мне тогда разговоры с понимающими людьми. Плюс самоизоляция», — приводит слова Павлюченковой «Советский спорт».
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