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«Матч ТВ» начнёт показ финала US Open Джокович — Медведев через час после начала

«Матч ТВ» начнёт показ финала US Open Джокович — Медведев через час после начала
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Финал Открытого чемпионата США в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и вторым номером рейтинга АТР россиянином Даниилом Медведевым будет показан в прямом эфире «Матч ТВ». Однако трансляция начнётся 12 сентября в 23:55 по московскому времени, сразу же после окончания встречи Серии А между «Ромой» и «Сассуоло», а на корт теннисисты выйдут в 23 часа ровно. С самого начала финал можно посмотреть на канале Eurosport 1.

Эта встреча станет исторической. Либо Медведев впервые в карьере возьмёт титул «Большого шлема», либо Джокович побьёт рекорд Роджера Федерера и Рафаэля Надаля по числу побед на мэйджорах, а также соберёт календарный «Большой шлем». Ранее в 2021 году серб выиграл Открытый чемпионат Австралии, «Ролан Гаррос» и Уимблдон.

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