Камельзон: таких игроков, как Медведев, никогда не было и никогда не будет больше

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и вторым номером рейтинга россиянином Даниилом Медведевым.
«Даня просто обязан выиграть этот турнир! Не каждый год попадаешь в финал. Он прошёлся по своей половине и глазом не моргнул, даже я не устал на него смотреть. А Джокович отмотал пять сетов со Зверевым. Это может сказаться в финале.
Джокович в полуфинале показал, что он теннисный бог. Я такого матча ещё не видел. Как будто финал играли. Новак выиграл, потому что его уровень теннисного искусства выше, чем у Зверева. Саша играл механически, а Джокович творил, изобретал. Постоянно импровизировал.
А Даня сможет бороться. Он может всё. Таких игроков, как он — никогда не было и никогда не будет больше. Медведев одарён природой. Никто так не мыслит, ни у кого нет такого подхода к мячу. Это будет исторический финал. Никто кроме Медведева не сможет остановить Джоковича в погоне за календарным Шлемом, — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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