Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камельзон: таких игроков, как Медведев, никогда не было и никогда не будет больше

Камельзон: таких игроков, как Медведев, никогда не было и никогда не будет больше
Комментарии

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон поделился ожиданиями от финала Открытого чемпионата США первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и вторым номером рейтинга россиянином Даниилом Медведевым.

«Даня просто обязан выиграть этот турнир! Не каждый год попадаешь в финал. Он прошёлся по своей половине и глазом не моргнул, даже я не устал на него смотреть. А Джокович отмотал пять сетов со Зверевым. Это может сказаться в финале.

Джокович в полуфинале показал, что он теннисный бог. Я такого матча ещё не видел. Как будто финал играли. Новак выиграл, потому что его уровень теннисного искусства выше, чем у Зверева. Саша играл механически, а Джокович творил, изобретал. Постоянно импровизировал.

А Даня сможет бороться. Он может всё. Таких игроков, как он — никогда не было и никогда не будет больше. Медведев одарён природой. Никто так не мыслит, ни у кого нет такого подхода к мячу. Это будет исторический финал. Никто кроме Медведева не сможет остановить Джоковича в погоне за календарным Шлемом, — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Даня просто обязан выиграть этот турнир!» Как помешать Джоковичу собрать «Большой шлем»? «Даня просто обязан выиграть этот турнир!» Как помешать Джоковичу собрать «Большой шлем»?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021