Видео: феноменальный розыгрыш из 53 ударов в матче Джокович — Зверев
Поделиться
В концовке третьего сета полуфинального матча Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвёртым сеяным Александром Зверевым произошёл очень напряжённый и продолжительный розыгрыш.
Зверев был на подаче, но позволил Джоковичу заработать три сетбола. В результате этого розыгрыша, в ходе которого теннисисты совершили 53 удара по мячу, Зверев отыграл второй сетбол. Но следующее очко и партию взял уже Джокович, и счёт по сетам стал 2:1 в пользу серба.
Джокович выиграл матч у Зверева со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. За титул серб сыграет с второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.
Видео можно посмотреть на странице US Open в «Твиттере». Права на видео принадлежат US Open (ITF).
Комментарии
- 11 сентября 2021
-
21:32
-
21:19
-
20:48
-
20:04
-
19:53
-
19:03
-
18:26
-
18:07
-
16:38
-
15:07
-
12:11
-
11:34
-
11:15
-
11:08
-
10:09
-
09:53
-
08:53
-
08:41
-
07:07
-
06:42
-
06:26
-
06:17
-
06:09
-
03:26
-
02:24
-
01:40
-
01:24
-
01:12
-
00:55
-
00:49
-
00:49
-
00:41
-
00:35
-
00:21
-
00:12
Партнерский контент