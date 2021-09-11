Видео: феноменальный розыгрыш из 53 ударов в матче Джокович — Зверев

В концовке третьего сета полуфинального матча Открытого чемпионата США между первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем и четвёртым сеяным Александром Зверевым произошёл очень напряжённый и продолжительный розыгрыш.

Зверев был на подаче, но позволил Джоковичу заработать три сетбола. В результате этого розыгрыша, в ходе которого теннисисты совершили 53 удара по мячу, Зверев отыграл второй сетбол. Но следующее очко и партию взял уже Джокович, и счёт по сетам стал 2:1 в пользу серба.

Джокович выиграл матч у Зверева со счётом 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2. За титул серб сыграет с второй ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым.

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