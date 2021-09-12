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«Врываюсь на ваши экраны как шаровой таран». Серена Уильямс снялась в костюме Чудо-женщины

«Врываюсь на ваши экраны как шаровой таран». Серена Уильямс снялась в костюме Чудо-женщины
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс в костюме Чудо-женщины приняла участие в съёмках рекламы.

В ролике 39-летняя Серена летает по съёмочной площадке с теннисной ракеткой в руках. Спортсменка подпрыгивает вверх и зависает в воздухе в фазе полёта с помощью специальных тросов. Серена разместила фрагмент съёмок на своей странице в «Инстаграме».

«Врываюсь на ваши экраны как шаровой таран», — подписала видео Серена.

Видео можно посмотреть на странице Серены Уильямс в «Инстаграме».

Серена не выходила на корт после того, как не смогла завершить матч первого круга на Уимблдоне. Ранее она не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». От участия в US Open и предшествующих турнирах теннисистка отказалась.

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