«Врываюсь на ваши экраны как шаровой таран». Серена Уильямс снялась в костюме Чудо-женщины

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс в костюме Чудо-женщины приняла участие в съёмках рекламы.
В ролике 39-летняя Серена летает по съёмочной площадке с теннисной ракеткой в руках. Спортсменка подпрыгивает вверх и зависает в воздухе в фазе полёта с помощью специальных тросов. Серена разместила фрагмент съёмок на своей странице в «Инстаграме».
«Врываюсь на ваши экраны как шаровой таран», — подписала видео Серена.
Видео можно посмотреть на странице Серены Уильямс в «Инстаграме».
Серена не выходила на корт после того, как не смогла завершить матч первого круга на Уимблдоне. Ранее она не смогла выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос». От участия в US Open и предшествующих турнирах теннисистка отказалась.
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