Эмма Радукану повторила достижение Серены Уильямс после победы на US Open

Британская теннисистка Эмма Радукану, которая стала победительницей Открытого чемпионата США, повторила достижение американки Серены Уильямс.

Как сообщается в «твиттере» Sportsnet Stats, Радукану присоединилась к Уильямс, как единственная женщина, которая не проиграла ни одного сета во время турнира. Отмечается, американке удавалось сделать это три раза.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.