Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили Радукану с победой на US Open

Герцог и герцогиня Кембриджские поздравили 18-летнюю британскую теннисистку Эмму Радукану с победой на Открытом чемпионате США.

«Поздравляем Радукану с потрясающим выступлением и исторической победой на турнирах «Большого шлема»! Невероятно — мы все так тобой гордимся. Лейла Фернандес – молодец. Ваше потрясающее достижение на турнире US Open в этом году было приятно смотреть», — говорится в сообщении в «твиттере» герцога и герцогини Кембриджских.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.