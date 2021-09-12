18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу на Открытом чемпионате США. В решающем матче турнира она обыграла Лейлу Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.

«Прежде всего я хочу поздравить Лейлу и её команду, она сыграла в невероятный теннис и обыграла некоторых лучших игроков мира. Уровень был чрезвычайно высоким, и я надеюсь, что мы сыграем друг с другом ещё во многих турнирах и, надеюсь, в финалах. Что касается этих трёх недель в Нью-Йорке, я бы сказала, что у меня есть такая поддерживающая команда, мой агент и все, кто дома, смотрят мою игру, большое спасибо за вашу поддержку на протяжении многих лет.

Спасибо за то, что заставили меня почувствовать себя как дома после моего первого квалификационного матча, вы подстегнули меня в некоторые трудные моменты, и я надеюсь, что мы с Лейлой сыграли сегодня хороший матч», — приводит слова Радукану Mirror.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.