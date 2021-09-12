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Эмма Радукану установила уникальное достижение в истории турниров «Большого шлема»

Эмма Радукану установила уникальное достижение в истории турниров «Большого шлема»
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18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая стала победительницей Открытого чемпионата США, установила уникальное достижение.

Как сообщается в «твиттере» журналиста Кристофера Клэри, Радукану стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема», начав свой путь с квалификации в одиночном разряде.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

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