Эмма Радукану установила уникальное достижение в истории турниров «Большого шлема»

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану, которая стала победительницей Открытого чемпионата США, установила уникальное достижение.
Как сообщается в «твиттере» журналиста Кристофера Клэри, Радукану стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема», начав свой путь с квалификации в одиночном разряде.
Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.
18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.
Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.
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