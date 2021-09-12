Лейла Фернандес — после финала US Open: я очень горжусь собой

Представительница Канады, 19-летняя Лейла Фернандес прокомментировала поражение в финале Открытого чемпионата США.

«Это невероятно. Я не знаю, что сказать. Сегодня будет сложно, но Эмма сыграла потрясающе. Поздравляю. Я очень горжусь собой, и болельщики в Нью-Йорке были потрясающими. Большое спасибо, Нью-Йорк», — приводит слова Фернандес Mirror.

В решающем матче турнира Фернандес проиграла 18-летней британке Эмме Радукану.

Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.