Эмоции 18-летней Эммы Радукану после исторической победы на US Open. Видео

Официальный «твиттер» Открытого чемпионата США показал эмоции 18-летней британки после победы на турнире.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF).

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

К тому же, Радукану стала первой теннисисткой, которой удалось выиграть турнир «Большого шлема», начав свой путь с квалификации в одиночном разряде.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.