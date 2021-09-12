Королева Елизавета II поздравила Эмму Радукану с победой на US Open

Королева Великобритании Елизавета II поздравила 18-летнюю британку Эмму Радукану с победой на Открытом чемпионате США.

«Поздравляю вас с успехом в победе в Открытом чемпионате США по теннису. Это замечательное достижение для столь юного возраста, свидетельствующее о вашей упорной работе и самоотверженности. Я не сомневаюсь, что ваше выдающееся выступление и игра вашей соперницы Лейлы Фернандес вдохновят следующее поколение теннисистов. Шлю вам и вашим многочисленным сторонникам самые теплые добрые пожелания», — говорится в сообщении на официальном сайте Королевской семьи.

Напомним, в решающем матче Открытого чемпионата США Радукану обыграла представительницу Канады Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч на профессиональном уровне. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.