Борис Беккер – о Джоковиче: да здравствует король! В его руках история тенниса

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер подчеркнул значение финального матча на US Open – 2021 для серба Новака Джоковича. За титул в Нью-Йорке он поборется с россиянином Даниилом Медведевым.

В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Да здравствует король! Он – невероятный парень и игрок. У него впереди самый важный матч в жизни. Он отнесётся к нему, как к последнему. Это всё, что можно сказать заранее. Ему 34 года, его сопернику всего 25 лет – вы не должны забывать об этом обстоятельстве, оно имеет значение. Сейчас история тенниса в его руках. Новак Джокович собирается переписать эту книгу», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.