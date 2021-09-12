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Матс Виландер: Медведев — теннисист, способный обыграть Джоковича. Это финал моей мечты

Матс Виландер: Медведев — теннисист, способный обыграть Джоковича. Это финал моей мечты
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер поделился ожиданиями от финала US Open – 2021, где сойдутся серб Новак Джокович и россиянин Даниил Медведев.

«Конечно, Джокович является фаворитом этого матча. Но это тот поединок, который я хотел бы увидеть, так как интрига велика. Я хочу, чтобы этот матч стал для Новака испытанием, чтобы он устал в финале.

Хочу ли я увидеть его победу? Это только его дело. Но я мечтаю увидеть очень длинный матч, на пределе физических возможностей. Даниил Медведев – теннисист, способный обыграть Джоковича.

На самом деле это финал моей мечты. Когда Даниил говорит, что оставит всё на корте, это ценно для меня. Я верю, что публика будет на его стороне, пока Новак не приблизится к тому, чтобы войти в историю», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.

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