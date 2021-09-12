Эмма Радукану прокомментировала спорный инцидент в победном для себя финале US Open — 2021

Чемпионка US Open – 2021, 18-летняя британка Эмма Радукану прокомментировала спорный инцидент в финальном матче турнира с 19-летней канадкой Лейлой Фернандес.

Подавая на матч, Радукану упала и разбила колено при счёте 30:30. Ей пришлось взять медицинский перерыв, потому что играть с кровотечением запрещено правилами. Её соперница предъявила по этому поводу претензии судье.

«Она исполнила потрясающий бэкхенд по линии. Я гналась за мячом изо всех сил и упала. Серьёзно рассекла колено.

Я не хотела останавливаться, потому что боялась, что собьюсь с ритма перед подачей на брейк-пойнте. Но я не могла играть – мне не разрешили, потому что кровь хлестала. Судья сказала, что нужно сразу же обработать. Во время перерыва я просто думала о том, какие схемы буду использовать. Отыгрывать брейк-пойнт после 2-3-минутного перерыва непросто. Но мне удалось сыграть правильно», — приводит слова Радукану пресс-служба US Open.