Джокович — Медведев: финал US Open в прямом эфире покажет «Матч ТВ»

Сегодня, 12 сентября, состоится финальный матч Открытого чемпионата США – 2021, в котором за титул сразятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев. Поединок пройдёт на Арене Артура Эша после женского парного финала и начнётся не ранее 23:00 мск.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». Однако трансляция запланирована на 23:55 мск, сразу же после окончания встречи Серии А между «Ромой» и «Сассуоло». С самого начала финал можно посмотреть на канале Eurosport 1.

Трансляция будет доступна здесь.

Отметим, что в случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.