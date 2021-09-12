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Джокович — Медведев: финал US Open, где смотреть, во сколько начало

Джокович — Медведев: финал US Open в прямом эфире покажет «Матч ТВ»
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Сегодня, 12 сентября, состоится финальный матч Открытого чемпионата США – 2021, в котором за титул сразятся первая ракетка мира серб Новак Джокович и второй номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев. Поединок пройдёт на Арене Артура Эша после женского парного финала и начнётся не ранее 23:00 мск.

В прямом эфире поединок покажет телеканал «Матч ТВ». Однако трансляция запланирована на 23:55 мск, сразу же после окончания встречи Серии А между «Ромой» и «Сассуоло». С самого начала финал можно посмотреть на канале Eurosport 1.

Трансляция будет доступна здесь.

Отметим, что в случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

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