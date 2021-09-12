Полиция возбудила уголовное дело о краже медалей у олимпийской чемпионки Елены Весниной

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи имущества, в том числе медалей, из дома российской теннисистки Елены Весниной.
«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — приводит слова представителя ГУ МВД по Московской области ТАСС.
По информации агентства, сумма ущерба в данный момент не установлена. Также выясняется сколько, всего было грабителей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
35-летняя Веснина – олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, серебряный призёр прошедших игр в Токио (Япония) в миксте. А также победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде. Из-за травмы россиянка пропустила Открытый чемпионат США – 2021.
Ранее Веснина сообщила о краже олимпийских медалей и драгоценностей.
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