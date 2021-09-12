Полиция возбудила уголовное дело о краже медалей у олимпийской чемпионки Елены Весниной

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи имущества, в том числе медалей, из дома российской теннисистки Елены Весниной.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — приводит слова представителя ГУ МВД по Московской области ТАСС.

По информации агентства, сумма ущерба в данный момент не установлена. Также выясняется сколько, всего было грабителей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

35-летняя Веснина – олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде, серебряный призёр прошедших игр в Токио (Япония) в миксте. А также победительница трёх турниров «Большого шлема» в парном разряде. Из-за травмы россиянка пропустила Открытый чемпионат США – 2021.

Ранее Веснина сообщила о краже олимпийских медалей и драгоценностей.