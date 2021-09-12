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Матс Виландер объяснил, почему Эмма Радукану способна завоевать 10 титулов на ТБШ

Матс Виландер объяснил, почему Эмма Радукану способна завоевать 10 титулов на ТБШ
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер высказался о перспективах 18-летней британки Эммы Радукану, ранее одержавшей победу в финале дебютного для себя Открытого чемпионата США – 2021.

«Трудно спрогнозировать, сколько ещё турниров «Большого шлема» она выиграет, но, думаю, ещё несколько точно.

Вообще могу предположить даже, что у неё будет десять титулов на ТБШ, потому что она ну очень хороша. Объективно, у неё будут хорошие шансы в Австралии, потому что её теннис идеально подходит для игры на харде. При этом и трава – её сильное покрытие, так как она хорошо двигается, и её подача близка к идеальной.

Если с её здоровьем не произойдёт ничего плохого, то да, она станет многократной чемпионкой турниров «Большого шлема». За ней стоит, кажется, действительно сплочённая команда. Она весёлая девушка, которая живёт в хорошем месте с добрыми людьми», — приводит слова Виландера Eurosport.uk.

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