Даниил Медведев заявил, что хочет преподнести жене подарок на годовщину, выиграв US Open

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил, повлияет ли на его настрой на финал US Open – 2021 то, что в этот день они с женой Дарьей отмечают годовщину свадьбы. Даниил и Дарья сыграли свадьбу 12 сентября 2018 года. Известно, что Даниил познакомился с Дарьей, ещё будучи подростком. Она тоже занималась теннисом – до 17-18 лет, но из-за травм не смогла выйти на высокий уровень.

«Влияет ли наша годовщина на мой настрой на матч? То, как мы будем её отмечать, очевидно, будет зависеть от результата. Матч обычно ставится поздно, поэтому до него мы, конечно, отмечать не будем. А если вдруг проиграю, настроение отмечать уже будет не очень хорошее. Но годовщина – это в любом случае такая маленькая мотивация. Её и так полно со всех сторон, но это ещё одна дополнительная маленькая мотивация. Хочется сделать такой необычный подарок на годовщину», — сказал Медведев в эфире Eurosport.

Напомним, за титул на US Open Медведев (2) сразится с первой ракеткой мира, сербом Новаком Джоковичем. Встреча начнётся сегодня, 12 сентября, в 23:00 мск.