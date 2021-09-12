Рублёв назвал основное преимущество Медведева над Джоковичем в финале US Open — 2021

Седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв высказался о финале Открытого чемпионата США – 2021, в котором сразятся серб Новак Джокович (1) и россиянин Даниил Медведев (2).

«В чём преимущество Медведева в финале US Open? Терпение. Эмоции? Их прятать не нужно, они должны быть только позитивными. С такими, как Джокович, нельзя показывать слабину. Ты можешь играть с ним на одном уровне, но если покажешь слабину, он сумеет воспользоваться этим. Я верю в Даню, он с детства такой в плане характера. Мы с ним первый раз сыграли, когда мне было лет 6. Вообще неофициальный турнир, детский междусобойчик, но матч получился принципиальным. То же самое было на дальнейших турнирах. В плане характера он всегда был таким», — приводит слова Рублёва сайт «Матч ТВ».