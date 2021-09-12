Павлюченкова: у Медведева есть характер, силы и шансы, чтобы обыграть Джоковича на US Open

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова рассказала, чего ждёт от мужского финала US Open – 2021, где сыграют серб Новак Джокович (1) и россиянин Даниил Медведев (2).

«У меня предчувствие, что будет что-то крутое, учитывая тот факт, что Джокович борется за календарный «Шлем», а Даня — за первый. У Дани есть характер, силы и шансы, чтобы победить. Поэтому, мне кажется, что это будет очень интересный и захватывающий матч. Возможно, он будет ещё и очень волнительным, нервным для всех.

Мне кажется, что Джоковичу придётся чуть-чуть сложнее. Но я не могу сказать, что Дане нечего терять. Он тоже звезда тенниса и вполне заслуживает выиграть «Шлем». Тут на самом деле большее значение имеет, кто в каких физических кондициях. Даня шёл по сетке чуть легче. Возможно, он подошёл к финалу более свежим. Это играет роль, особенно в мужском теннисе. Я внимательно не следила, как они играли на US Open, потому что сама выступала, но показалось, что у Новака матчи были тяжелее. Плюс у него выматывающий сезон, в котором он выиграл три «Шлема». Очень тяжело психологически и физически сложилась для него Олимпиада. Возможно, тяжелее чем для всех остальных. Не знаю, как он справится. Но Джокович — стальной человек. Посмотрим, в какой он будет форме.

Даня стал более стабильным, спокойным и собранным на матчах, чем был раньше. Я считаю, что в этом тоже есть ключевой момент. Он стал играть чище, легче, быстрее, очень хорошо двигается, учитывая его рост. И, конечно, у него нереально стабильная и тонкая подача», — приводит слова Павлюченковой сайт «Матч ТВ».