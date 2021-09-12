История поединков Даниила Медведева с Новаком Джоковичем в преддверии финала US Open

В преддверии мужского финала Открытого чемпионата США – 2021, где россиянин Даниил Медведев (2) сразится с сербом Новаком Джоковичем (1), предоставляем историю очных поединков теннисистов.

Все матчи Медведева с Джоковичем – 3 победы и 5 поражений:

1. Кубок Дэвиса – 2017. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).

2. Истбурн-2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.

3. Australian Open – 2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.

4. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.

5. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.

6. ATP Cup – 2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.

7. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.

8. Australian Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.

9. US Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев –?

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале US Open.