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История поединков Даниила Медведева с Новаком Джоковичем в преддверии финала US Open

История поединков Даниила Медведева с Новаком Джоковичем в преддверии финала US Open
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В преддверии мужского финала Открытого чемпионата США – 2021, где россиянин Даниил Медведев (2) сразится с сербом Новаком Джоковичем (1), предоставляем историю очных поединков теннисистов.

Все матчи Медведева с Джоковичем – 3 победы и 5 поражений:
1. Кубок Дэвиса – 2017. Джокович – Медведев – 3:6, 6:4, 6:1, 1:0 (отказ).
2. Истбурн-2017. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:4, 6:4.
3. Australian Open – 2019. 4-й круг. Джокович – Медведев – 6:4, 6:7, 6:2, 6:3.
4. Монте-Карло-2019. 1/4 финала. Медведев – Джокович – 6:3, 4:6, 6:2.
5. Цинциннати-2019. 1/2 финала. Медведев – Джокович – 3:6, 6:3, 6:3.
6. ATP Cup – 2020. 1/2 финала. Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4.
7. ATP Finals – 2020. Группа. Медведев – Джокович – 6:3, 6:3.
8. Australian Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев – 7:5, 6:2, 6:2.
9. US Open – 2021. Финал. Джокович – Медведев –?

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале US Open.

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