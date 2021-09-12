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Новак Джокович — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция финала US Open

Новак Джокович — Даниил Медведев: текстовая онлайн-трансляция финала US Open
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Сегодня, 12 сентября, пройдёт решающий матч Открытого чемпионата США – 2021, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и серб Новак Джокович (1). Поединок поставлен вторым запуском на арене Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск.

Для 25-летнего Медведева данный финал станет третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.

34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале US Open.

В 2020 году победителем US Open стал австрийский теннисист Доминик Тим. В финальном матче он обыграл Александра Зверева со счётом 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 (8:6). В текущем розыгрыше титула Тим участия не принял из-за травмы.

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