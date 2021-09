Финал US Open Медведев — Джокович станет 11-м с участием российского теннисиста на ТБШ

Сегодня, 12 сентября, состоится решающий матч Открытого чемпионата США — 2021, где сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Их встреча пройдёт в 23:00 мск. Грядущий финал станет 11-м в истории турниров «Большого шлема», где сыграют российские (советские теннисисты).

На данный момент по количеству финалов на ТБШ среди россиян лидирует Марат Сафин (4).

Все финалы российских (советских) теннисистов-мужчин на ТБШ в одиночном разряде (11):

1. Уимблдон-1973. Александр Метревели — финал

2. «Ролан Гаррос» — 1996. Евгений Кафельников – титул

3. Australian Open — 1999. Евгений Кафельников – титул

4. Australian Open — 2000. Евгений Кафельников – финал

5. US Open — 2000. Марат Сафин – титул

6. Australian Open — 2002. Марат Сафин – финал

7. Australian Open — 2004. Марат Сафин – финал

8. Australian Open — 2005. Марат Сафин – титул

9. US Open — 2019. Даниил Медведев – финал.

10. Australian Open — 2021. Даниил Медведев – финал.

11. US Open — 2021. Даниил Медведев – пока финал.