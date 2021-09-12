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Финал US Open Медведев — Джокович станет 11-м с участием российского теннисиста на ТБШ

Финал US Open Медведев — Джокович станет 11-м с участием российского теннисиста на ТБШ
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Сегодня, 12 сентября, состоится решающий матч Открытого чемпионата США — 2021, где сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Их встреча пройдёт в 23:00 мск. Грядущий финал станет 11-м в истории турниров «Большого шлема», где сыграют российские (советские теннисисты).

На данный момент по количеству финалов на ТБШ среди россиян лидирует Марат Сафин (4).

Все финалы российских (советских) теннисистов-мужчин на ТБШ в одиночном разряде (11):

1. Уимблдон-1973. Александр Метревели — финал
2. «Ролан Гаррос» — 1996. Евгений Кафельников – титул
3. Australian Open — 1999. Евгений Кафельников – титул
4. Australian Open — 2000. Евгений Кафельников – финал
5. US Open — 2000. Марат Сафин – титул
6. Australian Open — 2002. Марат Сафин – финал
7. Australian Open — 2004. Марат Сафин – финал
8. Australian Open — 2005. Марат Сафин – титул
9. US Open — 2019. Даниил Медведев – финал.
10. Australian Open — 2021. Даниил Медведев – финал.
11. US Open — 2021. Даниил Медведев – пока финал.
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