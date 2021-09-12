Финал US Open Медведев — Джокович станет 11-м с участием российского теннисиста на ТБШ
Поделиться
Сегодня, 12 сентября, состоится решающий матч Открытого чемпионата США — 2021, где сыграют россиянин Даниил Медведев и серб Новак Джокович. Их встреча пройдёт в 23:00 мск. Грядущий финал станет 11-м в истории турниров «Большого шлема», где сыграют российские (советские теннисисты).
На данный момент по количеству финалов на ТБШ среди россиян лидирует Марат Сафин (4).
Все финалы российских (советских) теннисистов-мужчин на ТБШ в одиночном разряде (11):
1. Уимблдон-1973. Александр Метревели — финал
2. «Ролан Гаррос» — 1996. Евгений Кафельников – титул
3. Australian Open — 1999. Евгений Кафельников – титул
4. Australian Open — 2000. Евгений Кафельников – финал
5. US Open — 2000. Марат Сафин – титул
6. Australian Open — 2002. Марат Сафин – финал
7. Australian Open — 2004. Марат Сафин – финал
8. Australian Open — 2005. Марат Сафин – титул
9. US Open — 2019. Даниил Медведев – финал.
10. Australian Open — 2021. Даниил Медведев – финал.
11. US Open — 2021. Даниил Медведев – пока финал.
2. «Ролан Гаррос» — 1996. Евгений Кафельников – титул
3. Australian Open — 1999. Евгений Кафельников – титул
4. Australian Open — 2000. Евгений Кафельников – финал
5. US Open — 2000. Марат Сафин – титул
6. Australian Open — 2002. Марат Сафин – финал
7. Australian Open — 2004. Марат Сафин – финал
8. Australian Open — 2005. Марат Сафин – титул
9. US Open — 2019. Даниил Медведев – финал.
10. Australian Open — 2021. Даниил Медведев – финал.
11. US Open — 2021. Даниил Медведев – пока финал.
Комментарии
- 12 сентября 2021
-
16:26
-
16:12
-
15:08
-
14:09
-
13:55
-
13:42
-
13:34
-
13:00
-
12:42
-
12:00
-
11:59
-
10:51
-
10:37
-
10:05
-
10:02
-
09:40
-
04:25
-
02:35
-
02:20
-
02:05
-
01:55
-
01:43
-
01:29
-
01:14
-
01:07
-
00:29
- 11 сентября 2021
-
21:32
-
21:19
-
20:48
-
20:04
-
19:53
-
19:03
-
18:26
-
18:07
-
16:38
Партнерский контент