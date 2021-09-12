Сумеет ли Даниил Медведев помешать Новаку Джоковичу собрать «Большой шлем»?
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Сегодня, 12 сентября, состоится финальный матч Открытого чемпионата США – 2021 в мужском разряде, где сойдутся россиянин Даниил Медведев, посеянный под вторым номером, и серб Новак Джокович (1). Поединок поставлен вторым запуском на арене Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Сумеет ли Даниил Медведев помешать Новаку Джоковичу собрать «Большой шлем»?»
В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году. Серб три раза брал титул на US Open – в 2011, 2015 и 2018 годах, Медведев выходил в финал Открытого чемпионата США в 2019 году.
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