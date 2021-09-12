Новак Джокович — Даниил Медведев: прямая трансляция финала US Open на «Матч ТВ»

Сегодня, 12 сентября, российский теннисист Даниил Медведев (2) сразится за титул чемпиона Открытого чемпионата США – 2021 с первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем. Поединок поставлен вторым запуском на арене Артура Эша и начнётся не ранее 23:00 мск.

Прямую трансляцию встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Однако начало трансляции запланировано на 23:55 мск, сразу после окончания встречи Серии А между «Ромой» и «Сассуоло». С 23:00 финал можно посмотреть на канале Eurosport 1.

Трансляция матча доступна здесь.

Отметим, что для 25-летнего Медведева это третий финал на турнире «Большого шлема». Также финал US Open — 2021 станет 11-м на ТБШ, где примет участие российский теннисист. До Медведева в решающую стадию мэйджоров пробивались Александр Метревели, Евгений Кафельников и Марат Сафин.