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Джокович рассказал, чем Медведев отличается от других теннисистов

Джокович рассказал, чем Медведев отличается от других теннисистов
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович в преддверии финала US Open высказался по поводу своего соперника россиянина Даниила Медведева.

«Я восхищаюсь игрой Даниила и его результатами. У него нетипичные удары, иногда чувствуется, что он не в правильном балансе, но он редко ошибается. От остальных его отличают высокий теннисный IQ и умение выходить из сложных ситуаций», — приводит слова Джоковича журналист Саша Озмо в своём «твиттере».

Для 25-летнего Медведева этот финал станет третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.

34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

Русский парень покоряет Америку. Даниил Медведев vs Новак Джокович в финале US Open. LIVE! Русский парень покоряет Америку. Даниил Медведев vs Новак Джокович в финале US Open. LIVE!
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