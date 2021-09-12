Джон Макинрой: Новак Джокович может побить рекорд Маргарет Корт

Бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Джон Макинрой высказался по поводу Новака Джоковича в преддверии финала US Open, в котором серб встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

«Новак хочет побить рекорд Маргарет Корт. Ему это по силам. Он по-прежнему очень конкурентоспособен и может выигрывать от двух до четырёх турниров «Большого шлема» в год. Думаю, он бережёт физическую и психическую энергию для финальных стадий турнира. Видно, что сейчас у него нет признаков усталости или слабости.



Последние три сета против Берреттини были лучшими на всем турнире. «Золотой шлем»? Я уже говорил до Уимблдона, что Новак выиграет его.



Знаю, что это сложно. Если это не удавалось сделать более 50 лет, значит, на то есть причина, но посмотрим, как он справится с давлением. Пришло время творить историю. В финале, я думаю, публика будет болеть за Ноле, каждый на трибунах хочет участвовать в истории, и они знают, что Ноле может добиться чего-то исторического», — приводит слова Макинроя Tennis World USA.