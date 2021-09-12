Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Её создали в лаборатории?» Бывший тренер Шараповой похвалил Эмму Радукану

«Её создали в лаборатории?» Бывший тренер Шараповой похвалил Эмму Радукану
Комментарии

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Майкл Джойс дал комментарий по поводу британки Эммы Радукану, которая выиграла US Open в женском разряде.

«Мы получили комбо из Марии Шараповой и Ли На. Она говорит на трёх или четырёх языках. Интересно, её создали в лаборатории? Удивительно для тенниса», — написал Джойс в своём «твиттере».

В решающем матче Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.

18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.

Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.

Улыбка на $ 2,5 млн. Мир охватила Эммамания и, похоже, из британки «лепят» новую Шарапову Улыбка на $ 2,5 млн. Мир охватила Эммамания и, похоже, из британки «лепят» новую Шарапову
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021