«Её создали в лаборатории?» Бывший тренер Шараповой похвалил Эмму Радукану

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой Майкл Джойс дал комментарий по поводу британки Эммы Радукану, которая выиграла US Open в женском разряде.
«Мы получили комбо из Марии Шараповой и Ли На. Она говорит на трёх или четырёх языках. Интересно, её создали в лаборатории? Удивительно для тенниса», — написал Джойс в своём «твиттере».
В решающем матче Радукану, начавшая соревнования с квалификации, нанесла поражение Лейле Фернандес из Канады со счётом 6:4, 6:3.
18-летняя Радукану завоевала первый титул в карьере. Лишь 7 июня 2021 года Эмма провела первый матч в основных сетках турниров WTA. 19-летняя Фернандес в 2020 году дошла только до второго круга US Open.
Это был первый финал «Большого шлема» между теннисистками младше 20 лет с US Open — 1999, где 17-летняя Серена Уильямс обыграла 18-летнюю Мартину Хингис.
- 12 сентября 2021
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