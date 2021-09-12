Саманта Стосур и Чжан Шуай стали победителями US Open в парном разряде
Поделиться
Теннисистка из Австралии Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай стали победителями Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В финальной встрече они обыграли американский дуэт Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За весь матч Стосур и Шуай сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету американок 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.
Всего участие в соревнованиях приняли 64 спортсменки. Призовой фонд турнира составил $ 57,5 млн.
Напомним, сегодня также состоится финальный матч в мужском одиночном разряде, где первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым.
Комментарии
- 12 сентября 2021
-
22:02
-
21:29
-
21:16
-
20:45
-
19:47
-
19:39
-
19:26
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:26
-
16:12
-
15:08
-
14:09
-
13:55
-
13:42
-
13:34
-
13:00
-
12:42
-
12:00
-
11:59
-
10:51
-
10:37
-
10:05
-
10:02
-
09:40
-
04:25
-
02:35
-
02:20
-
02:05
-
01:55
-
01:43
-
01:29
-
01:14
-
01:07
Партнерский контент