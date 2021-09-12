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Саманта Стосур и Чжан Шуай стали победителями US Open в парном разряде

Саманта Стосур и Чжан Шуай стали победителями US Open в парном разряде
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Теннисистка из Австралии Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай стали победителями Открытого чемпионата США в женском парном разряде. В финальной встрече они обыграли американский дуэт Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 56 минут. За весь матч Стосур и Шуай сделали 1 эйс, допустили 2 двойные ошибки и реализовали 2 брейк-пойнта из 6. На счету американок 5 эйсов, 7 двойных ошибок и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.

Всего участие в соревнованиях приняли 64 спортсменки. Призовой фонд турнира составил $ 57,5 млн.

Напомним, сегодня также состоится финальный матч в мужском одиночном разряде, где первая ракетка мира серб Новак Джокович встретится с россиянином Даниилом Медведевым.

US Open — парный разряд (ж). Финал
12 сентября 2021, воскресенье. 20:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
Кэти Макнелли
США
Кэти Макнелли
К. Гауфф К. Макнелли
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
С. Стосур Ч. Шуай
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