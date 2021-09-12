Джокович и Медведев сделали общее фото перед финальным матчем US Open

Сейчас проходит финальный матч US Open в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встречается с россиянином Даниилом Медведевым. Перед началом игры теннисисты сделали совместную фотографию.

Публикация доступна в «твиттере» US Open.

Для 25-летнего Медведева этот финал станет третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.



34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.