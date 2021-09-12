Медведев выиграл первый сет финала US Open, отдав Джоковичу всего 3 очка на своих подачах

Сейчас проходит финальный матч US Open в мужском одиночном разряде. Первая ракетка мира серб Новак Джокович встречается с Даниилом Медведевым. Первый сет остался за россиянином — 6:4. За всю партию Даниил проиграл всего 3 очка на своей подаче.

Права на видео принадлежат US Open. Публикация доступна в «твиттере» US Open (ITF).

Для 25-летнего Медведева этот финал стал третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.



34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.

«Чемпионат» проводит прямую текстовую трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Новак Джокович в финале US Open.