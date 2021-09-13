Новак Джокович проиграл стартовый сет в пятом матче кряду

Сейчас проходит финальный матч US Open в мужском одиночном разряде. Серб Новак Джокович встречается с Даниилом Медведевым. Первый сет остался за россиянином — 6:4. Это уже пятый матч кряду, в котором первая ракетка мира проигрывает стартовый сет.

На пути к финалу Джокович уступал в первых сетах в матчах с Кеем Нисикори, Дженсоном Бруксби, Маттео Берреттини и Александром Зверевым.

Для 25-летнего Медведева этот финал стал третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.



34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.