Новак Джокович проиграл стартовый сет в пятом матче кряду

Сейчас проходит финальный матч US Open в мужском одиночном разряде. Серб Новак Джокович встречается с Даниилом Медведевым. Первый сет остался за россиянином — 6:4. Это уже пятый матч кряду, в котором первая ракетка мира проигрывает стартовый сет.
На пути к финалу Джокович уступал в первых сетах в матчах с Кеем Нисикори, Дженсоном Бруксби, Маттео Берреттини и Александром Зверевым.
Для 25-летнего Медведева этот финал стал третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.
34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.
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