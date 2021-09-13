Джокович сломал ракетку во время второго сета финального матча US Open

Сейчас проходит финальный матч US Open в мужском одиночном разряде. Новак Джокович встречается с россиянином Даниилом Медведевым. После проигрыша в одном из розыгрышей во втором сете серб сгоряча трижды ударил свою ракетку о корт и сломал её.

На данный момент Медведев лидирует в счёте — 6:4, 3:2 (с брейком).

Для 25-летнего Медведева этот финал стал третьим в карьере на турнирах «Большого шлема», ранее Даниилу не удавалось одержать в них победу.



34-летний Джокович — 20-кратный победитель турниров «Большого шлема». В случае победы Джокович соберёт календарный «Большой шлем». Подобного результата в Открытой эре (с 1968 года) добивался лишь один теннисист в мужском одиночном разряде — австралиец Род Лэйвер в 1969 году.