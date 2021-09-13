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Новак Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем»

Новак Джокович упустил возможность собрать календарный «Большой шлем»
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Первая ракетка мира Новак Джокович не смог собрать календарный «Большой шлем» в 2021 году. Сегодня серб уступил в финальном матче US Open россиянину Даниилу Медведеву со счётом 4:6, 4:6, 4:6.

Ранее в этом году Джокович одерживал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне. Всего на счету 34-летнего теннисиста 20 титулов турниров «Большого шлема».

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу. Два года назад 25-летний россиянин также уступил в финале Открытого чемпионата США представителю Испании Рафаэлю Надалю.

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