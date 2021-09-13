Эмоции Даниила Медведева после победы на US Open. Видео

Даниил Медведев ярко отпраздновал победу в финальном матче US Open. Напомним, российский теннисист в финале оказался сильнее первой ракетки мира серба Новака Джоковича — 6:4, 6:4, 6:4.

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За весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.



Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.