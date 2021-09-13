Медведев — первый россиянин, выигравший US Open после Шараповой

25-летний теннисист Даниил Медведев, обыгравший в финале престижного турнира US Open первую ракетку мира представителя Сербии Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4) стал первым российским спортсменом, выигравшим Открытый чемпионат США после Марии Шараповой в 2006 году. Тогда 19-летняя Шарапова в финале обыграла бельгийку Жюстин Энен со счётом 6:4, 6:4.



Отметим, продолжительность встречи Джокович — Медведев составила 2 часа 17 минут. За всю игру Даниил выполнил 16 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 8. На счету Джоковича 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 брейк при 6 брейк-пойнтах.



Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.