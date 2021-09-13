«Непробиваемый Даня». Тарпищев отреагировал на победу Медведева в финале US Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев дал комментарий по поводу победы Даниила Медведева на US Open — 2021. В финальном матче россиянин обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

«Непробиваемый Даня. Он очень грамотно начал. Козыри Джоковича: играть по всему корту, созидать. Заслуга Медведева в том, что он подавал первую подачу очень здорово. Очень плотно играл и справа, и слева: хорошо попадал по месту, плотно играл в центр. Джокович срывался на мягкие ответы и получал ответные сильные удары. Новак пытался играть у сетки, но не всегда получалось. В длинных розыгрышах Даня был сильнее. Козырей у него не осталось. Всё зависело от того, чтобы Медведев был терпелив. Сыграл идеально.



Даня тоже виноват в последних геймах, когда ему мешали трибуны. В таких моментах надо, наоборот, держать концентрацию», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.