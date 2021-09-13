Павлюченкова: мне реально стало жалко Джоковича, его сломал Медведев

30-летняя российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу соотечественника Даниила Медведева в финале престижного турнира US Open — 2021 над представителем Сербии Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Медведев сломал Джоковича, в том числе психологически. Мы видели, как Новак даже разрыдался. В какой-то момент мне стало его прямо реально жалко», — сказала Анастасия в эфире «Матч ТВ».

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.