Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале US Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале US Open.



«Во-первых, хочу поздравить тебя, Даниил. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров «Большого шлема». Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем.

Я заранее представлял два возможных сценария, когда буду стоять здесь, перед вами. Пусть мне и не удалось сегодня победить, но моё сердце наполнено радостью. Благодаря вам я чувствую себя самым счастливым. Вы меня тронули до глубины души, и никогда прежде у меня не было таких чувств в Нью-Йорке. Люблю вас. Скоро увидимся», — сказал Джокович после матча.