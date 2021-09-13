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Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале US Open

Джокович обратился к Медведеву после поражения в финале US Open
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Первая ракетка мира серб Новак Джокович обратился к россиянину Даниилу Медведеву после поражения в финале US Open.

«Во-первых, хочу поздравить тебя, Даниил. Потрясающий матч, потрясающий турнир. Если есть тот, кто заслужил победу, — это ты. Прекрасная работа. Поздравляю твою замечательную команду, с которой мы отлично ладим. Желаю вам много новых турниров «Большого шлема». Уверен, ты ещё будешь стоять на этой сцене в будущем.

Я заранее представлял два возможных сценария, когда буду стоять здесь, перед вами. Пусть мне и не удалось сегодня победить, но моё сердце наполнено радостью. Благодаря вам я чувствую себя самым счастливым. Вы меня тронули до глубины души, и никогда прежде у меня не было таких чувств в Нью-Йорке. Люблю вас. Скоро увидимся», — сказал Джокович после матча.

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