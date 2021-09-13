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Медведев после финала US Open назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории

Медведев после финала US Open назвал Джоковича величайшим теннисистом в истории
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Даниил Медведев дал интервью на корте после победы в финальном матче US Open. Напомним, соперником россиянина был серб Новак Джокович.

«Мне жаль вас, болельщики. Жаль Джоковича. Мы все знаем, через что проходил Новак ради сегодняшней точки. В любом случае с учётом всего того, что тобой было достигнуто в этом году и вообще за карьеру, ты для меня величайший теннисист в истории», — сказал Медведев после матча.

Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4. За весь чемпионат Медведев отдал всего лишь 1 сет своим соперникам. Для него это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.

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