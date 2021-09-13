Чесноков: Даня разрывал Новака. Полностью заслужил победу

Советский и российский теннисист, заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков высказался по поводу победы Даниила Медведева в финальном матче US Open. Напомним, соперником россиянина был серб Новак Джокович.



«Медведев очень долго к этому шёл. В 2019 году он начал свой подъём. Он полностью заслужил эту победу. Конечно, у него была лёгкая сетка, он был свежий. Но он в этом не виноват. Помучался с голландцем, где играл не так хорошо. Он там уснул после второго сета. Этот проигранный сет пошёл на пользу.



Джокович пытался делать розыгрыши короткими. Думаю, он не до конца восстановился после игры со Зверевым. Но Даня поставил стенку в защите. Были моменты, когда он просто разрывал Новака.



Очень важное очко было при 40:30 во втором сете на 5:4. Даня очень плохо укоротил, очень плохо. Но Джокович взял и ошибся. Я видел, как он пашет над собой. Это просто 24/7, это настоящая каторга.



Публика вела себя не совсем хорошо, мягко сказать. Овации после ошибки на подаче… Ну есть же теннисная этика. Не надо так делать никогда. Это же не футбол», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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