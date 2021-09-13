«Падение кирпича». Медведев объяснил необычное празднование после победы в финале US Open

Даниил Медведев прокомментировал необычное празднование после реализованного матчбола в финальном матче US Open. Напомним, соперником россиянина был серб Новак Джокович, а сама встреча завершилась со счётом 6:4, 6:4, 6:4.

Публикация доступна в «твиттере» US Open. Права на видео принадлежат US Open (ITF)

По словам Даниила, он спародировал празднование в футбольном симуляторе FIFA, которое любители игры могут использовать при сочетании кнопок «L2» и «Left» на джойстике Playstation. Такой вид празднования называется «падение кирпича».

Для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.