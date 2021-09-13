Чемпион US Open – 2009 дель Потро отреагировал на завоевание трофея Медведевым

Чемпион US Open 2009 года аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро отреагировал на победу представителя России Даниила Медведева в финале Открытого чемпионата США – 2021 над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).



«Поздравляю Даниила Медведева с заслуженной победой! Невозможно описать словами, какого это – выиграть турнир US Open, но, держу пари, что ты сейчас самый счастливый человек на свете!» — гласит публикация дель Потро в «Твиттере».

Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.