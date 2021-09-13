Прошлогодний победитель US Open Тим поздравил Медведева с завоеванием трофея

28-летний австрийский теннисист Доминик Тим, являющийся прошлогодним победителем престижного турнира US Open, поздравил с завоеванием этого же трофея 25-летнего представителя России Даниила Медведева, обыгравшего в финале первую ракетку мира Новака Джоковича (6:4, 6:4, 6:4).

«Какое представление! Поздравляю Даниила Медведева с первым титулом турнира «Большого шлема»!» — гласит публикация Тима в «Твиттере».

Отметим, для Медведева это первый титул на турнирах «Большого шлема». Ранее россиянин дважды выходил в финал, но в обоих случаях проигрывал. Примечательно, что в финальном матче Открытого чемпионата Австралии в этом году он уступил именно Джоковичу.

Новак Джокович упустил возможность оформить календарный «Большой шлем». Ранее серб в этом году одержал победы на Australian Open, «Ролан Гаррос» и Уимблдоне.