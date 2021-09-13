Червиченко: Джокович не знал, как обыграть Медведева. Не видел серба настолько беспомощным

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал победу 25-летнего российского теннисиста Даниила Медведева в финале US Open – 2021 над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).



«Ужасный финал. На протяжении всего матча присутствовала биполярка. С одной стороны, хотелось, чтобы Джокович завоевал очередной «Большой шлем» и, как следствие, обошёл Федерера и Надаля… Я всю жизнь за него болею! С другой, безумно хотелось, чтобы Медведев наконец взял свой «шлем». Душа разрывалась на две части.

Медведев показал феноменальный теннис. Не помню, чтобы в подобных важных играх Джокович был настолько беспомощным. Новак пытался играть разнообразно: ходил к сетке, укорачивал, пытался держать мяч… Но Медведев работал как автомат: практически без ошибок. Даже в третьем сете — при счёте 5:2 — когда зрители начали сбивать нашего теннисиста, проскользнула мысль, что Даниил психанёт… Но нет! Хоть и проиграл гейм, но перетерпел: на следующей своей подаче собрался и в одну калитку вынес серба. Никогда не видел, чтобы Медведев показывал столь потрясающую и стабильную игру на протяжении всего турнира.

Во втором сете Джокович начал психовать. Новак не знал, как обыграть Медведева: не понимал, что нужно делать. Я тоже не понимал, за счёт чего Джокович может обыграть Даню: он ведь всё возвращал, попадал, дёргал укорочёнными и рвал темп. Показал полное разнообразие игры», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.