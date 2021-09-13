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Червиченко одним словом назвал американскую публику, мешавшую Медведеву во время финала

Червиченко одним словом назвал американскую публику, мешавшую Медведеву во время финала
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Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал поведение болельщиков в финале турнира US Open – 2021, в котором 25-летний российский теннисист Даниила Медведева одержал победу над первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем (6:4, 6:4, 6:4).

«Американцы — очень шумный народ. Вот и публика в Нью-Йорке шумная. В этой ситуации меня больше потрясло не то, что они шумели… Ведь к Джоковичу они всегда относились немного с прохладцей. Помните, когда Новак впервые выиграл US Open? Серба привели в студию: довольные ведущие давай спрашивать: «Что вы чувствуете после победы?». Джокович взял и выдал: «Теперь я чувствую, что я вас победил. Вы в своё время победили нас, когда разбомбили мой родной Белград, а теперь я вас здесь сделал». Они присели и не знали, как реагировать. Да и у Медведева был конфликт с американской публикой… Но в финале они поддерживали Джоковича: серб даже прослезился и поблагодарил собравшуюся публику. Я удивился такой поддержке. Допускаю, что они хотели, чтобы шоу продолжилось… Но все мы слышали крики: «Ноле! Ноле!», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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